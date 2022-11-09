СМИ: «Наполи» продлил контракт с Лоботкой

Опорный полузащитникпродлил контракт с, сообщает Football Italy

Стороны пролонгировали сотрудничество до 30 июня 2027 года с опцией продления контракта еще на сезон.

Его зарплата увеличилась с 2,5 млн евро за сезон до 3 млн евро плюс надбавки, а также он получил дополнительный подписной бонус в размере 2 млн евро.

27-летний словацкий полузащитник перешел в «Наполи» в январе 2020 года из «Сельты» за 21 миллиона евро и стал ключевым игроком для команды Спаллетти.

В сезоне-2022/23 Лоботка провел 20 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.