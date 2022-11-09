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    СМИ: «Наполи» продлил контракт с Лоботкой

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    Опорный полузащитник Станислав Лоботка продлил контракт с «Наполи», сообщает Football Italy .

    Станислав Лоботка
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    Станислав Лоботка

    Стороны пролонгировали сотрудничество до 30 июня 2027 года с опцией продления контракта еще на сезон.

    Его зарплата увеличилась с 2,5 млн евро за сезон до 3 млн евро плюс надбавки, а также он получил дополнительный подписной бонус в размере 2 млн евро.

    27-летний словацкий полузащитник перешел в «Наполи» в январе 2020 года из «Сельты» за 21 миллиона евро и стал ключевым игроком для команды Спаллетти.

    В сезоне-2022/23 Лоботка провел 20 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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