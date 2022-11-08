ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ЯпонииВ ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи»
  • 20:40
    • Тедди Шерингем назвал Мбаппе легкомысленным игроком
  • 20:14
    • «Манчестер Сити» не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно
  • 19:34
    • Шнякин и Трушечкин прокомментируют матч открытия и финал ЧМ-2022
  • 18:47
    • Руководство «Манчестер Сити» рассчитывает на продление контракта с Гвардиолой
  • 18:40
    • УЕФА вновь выступил против создания Суперлиги
    Все новости спорта

    Тедди Шерингем назвал Мбаппе легкомысленным игроком

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что команде не стоит вести переговоры с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    По мнению Шерингема, «красным дьяволам» лучше подходит форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    «Не думаю, что Мбаппе — тот игрок, который нужен "Манчестер Юнайтед". У них уже есть легкомысленные игроки, а им нужны целеустремлённые футболисты, такие как Гарри Кейн и Деклан Райс.

    Возможно, они не самые талантливые футболисты, но они делают правильные вещи в нужное время. Мбаппе — замечательный игрок, но я не знаю, нужен ли вам ещё один такой футболист, когда у вас есть Рашфорд, Роналду и Антони.

    "Юнайтед" всегда покупал лучших игроков: Роя Кина, Рио Фердинанда, Уэйна Руни — все они были лучшими на тот момент.

    Им нужны игроки с профессионализмом, желанием и целеустремлённостью, и они не должны пропускать кандидатуру Кейна», — цитирует слова Шерингема Goal со ссылкой на Genting Casino.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Осасуна» «Барселону»?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Второй тайм в Неаполе будет результативным
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • «Бавария» учинит разгром бременцам
  • «Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры