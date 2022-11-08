Тедди Шерингем назвал Мбаппе легкомысленным игроком

Бывший футболистсчитает, что команде не стоит вести переговоры с форвардом

По мнению Шерингема, «красным дьяволам» лучше подходит форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

«Не думаю, что Мбаппе — тот игрок, который нужен "Манчестер Юнайтед". У них уже есть легкомысленные игроки, а им нужны целеустремлённые футболисты, такие как Гарри Кейн и Деклан Райс.

Возможно, они не самые талантливые футболисты, но они делают правильные вещи в нужное время. Мбаппе — замечательный игрок, но я не знаю, нужен ли вам ещё один такой футболист, когда у вас есть Рашфорд, Роналду и Антони.

"Юнайтед" всегда покупал лучших игроков: Роя Кина, Рио Фердинанда, Уэйна Руни — все они были лучшими на тот момент.

Им нужны игроки с профессионализмом, желанием и целеустремлённостью, и они не должны пропускать кандидатуру Кейна», — цитирует слова Шерингема Goal со ссылкой на Genting Casino.