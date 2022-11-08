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    Олег Романцев назначен председателем комитета ветеранов «Спартака»

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    Олег Романцев назначен на должность председателя комитета ветеранов московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Почетным президентом органа назначен лучший бомбардир команды за всю ее историю Никита Симонян.

    «Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем.

    Почётным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы.

    Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», — сообщил Олег Романцев.

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