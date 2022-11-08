Олег Романцев назначен председателем комитета ветеранов «Спартака»

Олег Романцев Фото: globallookpress.com
Почетным президентом органа назначен лучший бомбардир команды за всю ее историю Никита Симонян.
«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем.
Почётным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы.
Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», — сообщил Олег Романцев.