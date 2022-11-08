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    «Манчестер Сити» не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не собирается усиливать состав в зимнее трансферное окно.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы не собираемся никого покупать в январе. У нас есть наш состав», — передает слова Хосепа Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».

    «Горожане» занимают 2-ю строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги (32 очка), отставая от лондонского «Арсенала» на два балла.

    В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы вышла из группы с первого места, набрав 14 очков. В соперниках у «Манчестер Сити» в группе G были: «Боруссия» Дортмунд, «Копенгаген» и «Севилья».

    В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с «Лейпцигом». Матчи пройдут 22 февраля и 14 марта 2023 гг.

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