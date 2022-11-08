«Манчестер Сити» не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренерсообщил, что клуб не собирается усиливать состав в зимнее трансферное окно.

«Мы не собираемся никого покупать в январе. У нас есть наш состав», — передает слова Хосепа Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».

«Горожане» занимают 2-ю строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги (32 очка), отставая от лондонского «Арсенала» на два балла.

В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы вышла из группы с первого места, набрав 14 очков. В соперниках у «Манчестер Сити» в группе G были: «Боруссия» Дортмунд, «Копенгаген» и «Севилья».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с «Лейпцигом». Матчи пройдут 22 февраля и 14 марта 2023 гг.