ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ЯпонииВ ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи»
  • 22:24
    • Гол и ассист Лосано помогли «Наполи» обыграть «Эмполи»
  • 22:04
    • Сборная Эквадора сыграет на ЧМ-2022, но лишится трех очков в квалификации к ЧМ-2026
  • 21:29
    • Шайба Радулова не спасла «Ак Барс» от поражения в матче с «Нефтехимиком»
  • 20:40
    • Тедди Шерингем назвал Мбаппе легкомысленным игроком
  • 20:14
    • «Манчестер Сити» не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно
    Все новости спорта

    Защитник «Динамо»: Уверен, что можем бороться за место в тройке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Зенит ЦСКА Спартак Ростов
    Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий оценил результаты бело-голубых в первом круге чемпионата России.

    Александр Кутицкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кутицкий

    «Претендует ли "Динамо" на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, "Ростов" оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается еще на 3 очка.

    Я уверен, что мы можем бороться. "Зенит" отступился. "Спартак" неидеальный, они с "Сочи" вничью сыграли.

    Все покажет вторая половина. Как начнем — так и проведем», — сказал Кутицкий «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Динамо» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    13 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Осасуна» «Барселону»?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Второй тайм в Неаполе будет результативным
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • «Бавария» учинит разгром бременцам
  • «Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры