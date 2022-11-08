Защитник «Динамо»: Уверен, что можем бороться за место в тройке

Защитник московскогооценил результаты бело-голубых в первом круге чемпионата России.

«Претендует ли "Динамо" на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, "Ростов" оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается еще на 3 очка.

Я уверен, что мы можем бороться. "Зенит" отступился. "Спартак" неидеальный, они с "Сочи" вничью сыграли.

Все покажет вторая половина. Как начнем — так и проведем», — сказал Кутицкий «Спорт-Экспрессу».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Динамо» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

13 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России.