начнут матч в 14:00 в украинской Премьер-лиге, 08.11.2022.

Последний матч между собой: «Заря» — «Ингулец» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ингулец» — «Заря». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Заря»).

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