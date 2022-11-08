Фомин: Первый круг назвал бы нормальным, «Динамо» смотрит в будущее с оптимизмом

Полузащитникоценил выступление столичной команды в первой половине чемпионата России.

«Первый круг назвал бы нормальным. Пришло и ушло много игроков, чуть-чуть сейчас наладили игру. Думаю, за счет этого смотрим в будущее с оптимизмом.

Моро — хороший футболист, а такие нам нужны. Общался ли он с нами? Я с ним переписываюсь, на связи, но такие темы [как возвращение] мы не затрагиваем.

Как получается, что у "Динамо" низкая реализация? Так получается футбол. Акцентирует ли Йоканович на этом внимание? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы играли матч с "Ростовом", качество было хорошее, но результат отрицательный.

Надо оставить в прошлом качество игры и готовиться к ЦСКА, чтобы постараться выиграть дома перед своими болельщиками.

Настолько ли силен "Ростов" Карпина, что может бороться на верху таблицы? Таблица все показывает», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.