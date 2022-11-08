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    Фомин: Первый круг назвал бы нормальным, «Динамо» смотрит в будущее с оптимизмом

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил выступление столичной команды в первой половине чемпионата России.

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    «Первый круг назвал бы нормальным. Пришло и ушло много игроков, чуть-чуть сейчас наладили игру. Думаю, за счет этого смотрим в будущее с оптимизмом.

    Моро — хороший футболист, а такие нам нужны. Общался ли он с нами? Я с ним переписываюсь, на связи, но такие темы [как возвращение] мы не затрагиваем.

    Как получается, что у "Динамо" низкая реализация? Так получается футбол. Акцентирует ли Йоканович на этом внимание? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы играли матч с "Ростовом", качество было хорошее, но результат отрицательный.

    Надо оставить в прошлом качество игры и готовиться к ЦСКА, чтобы постараться выиграть дома перед своими болельщиками.

    Настолько ли силен "Ростов" Карпина, что может бороться на верху таблицы? Таблица все показывает», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

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