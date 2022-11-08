В 21:00 08.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Эльче» — «Жирона» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эльче» — «Жирона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эльче»).

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