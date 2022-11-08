Агент Чистякова: Дима тренируется вместе с «Зенитом»

Защитниквернулся к тренировкам с первой командой. Об этом сообщил агент футболиста Андрей Талаев.

«У "Зенита" был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нем участие. Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой», — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом» (1:2). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике.

Комментатор Геннадий Орлов после игры сообщил о возможном переходе Чистякова в «Ахмат», а генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что игрок выведен из состава команды.

Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитник Далер Кузяев и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате России.