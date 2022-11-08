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    Отец Чистякова о «Зените»: Я для себя понял точно: большие деньги — это большая грязь

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    Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о жесткой критике в адрес сына после матча с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Что Дмитрий намерен делать дальше? Мы общались, но все решения сын принимает самостоятельно. Мне будет некорректным что-то заявлять во всеуслышание.

    Но лично для меня не так важны деньги, которые получает Дима. Главное — игровая практика. В "Зените" или нет — неважно.

    "Ростов", например, где он играл раньше, — хороший клуб. В свое время я приезжал в Ростов и говорил Диме: Карпин — прекрасный тренер.

    Что касается "Зенита", то для себя я понял точно: большие деньги — это большая грязь», — приводит слова Юрия Чистякова Sport24.

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    • Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом» (1:2). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике.

    Комментатор Геннадий Орлов после игры сообщил о возможном переходе Чистякова в «Ахмат», а генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что игрок выведен из состава команды.

    Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитник Далер Кузяев и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

    Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате России.

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