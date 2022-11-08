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    Атлетико Минейро — Ботафого. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.11.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Минейро — Ботафого

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 08.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Атлетико Минейро — Ботафого в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Ботафого» — «Атлетико Минейро» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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