Тикнизян: Надеюсь, что в матче со «Спартаком» мы заставим наших болельщиков улыбаться

Защитникобратился к болельщикам команды перед дерби со

Напомним, что после матча с «Динамо» (1:3) в рамках РПЛ, футболист во время раздачи автографов вступил в словесную перепалку с фанатами, которые были недовольны плохими результатами команды.

«Я стараюсь абстрагироваться от негатива. Тем не менее, и позитива тоже достаточно. Людям, которые поддерживают команду, и меня в том числе, я очень благодарен.

Если вспомнить конкретный эпизод после игры с "Динамо", когда я вышел на парковку, то изначально я пошел туда, чтобы люди, которые ждали в мороз, получили хотя бы автограф от футболиста своей любимой команды.

К большому сожалению, я не совладал со своими эмоциями и повелся на провокацию. Хочу сказать тем людям, которые ждали автограф, майку или фотографию, что я перед ними извиняюсь.

Если посмотреть на это видео, то можно увидеть, что там стояла мать с ребенком. Я не совладал с эмоциями, это моя большая ошибка. Я извиняюсь перед болельщиками.

К сожалению, не все люди, которые приходят на стадион, понимают, что за каждым профессионалом стоит обычный человек, а в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов.

Я — человек, который все принимает близко к сердцу, всегда стараюсь быть искренним и относиться к людям со взаимностью.

Но когда я слышу в свой адрес оскорбления после тяжелой игры, мне становится просто обидно, потому что изначально моей целью было дать людям автографы.

Каждый человек, который приходит на стадион, для команды важен. Надеюсь, что со "Спартаком" будет так же много народу, как и с ЦСКА. Каждый в команде хочет победить.

Я думаю, видно по самоотдаче, что мы к этой ситуации неравнодушны. Надеюсь, что в матче со "Спартаком" мы заставим наших болельщиков улыбаться», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

Матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» состоится 12 ноября. Начало игры — 19.30 (мск).