Салах прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ливерпуля»подвел итоги победного матча над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ.

Напомним, что в этой встрече египтянин оформил дубль.

«Мы играли в футбол, нам удалось забить два гола, а во втором тайме, думаю, мы могли еще забить, но нам не повезло. Самое главное, что удалось взять три очка. "Тоттенхэм" всегда сложный соперник, на выезде или когда мы играем дома.

Но я всегда сосредоточен на игре и стараюсь приносить пользу команде. Сегодня мне удалось это сделать», — цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» сохранил 4-е место в таблице АПЛ, оставшись с 26 очками. «Ливерпуль» набрал 19 очков и поднялся на 9-ю позицию.