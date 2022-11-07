Пиоли прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана»поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. «Россонери» попали на «Тоттенхэм».

«Нас ждет сложный матч против сильного соперника под руководством отличного тренера, который хорошо нас знает. В плей-офф не может быть легких соперников. Мы будем делать все возможное.

В матче с "Тоттенхэмом" постараемся сыграть уверенно и показать все свои лучшие качества. Конте отличный тренер, который много выигрывал. Он дает идентичность и отличный менталитет своей команде», — цитирует Tutto Mercato Пиоли.

Серия матчей 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 14, 15 и 21, 22 февраля 2023 года.