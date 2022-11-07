ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций
  • 15:44
    • «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы
  • 14:24
    • Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «Бавария» — с ПСЖ
    Все новости спорта

    Пиоли прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Милан Футбол Англии Тоттенхэм
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. «Россонери» попали на «Тоттенхэм».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Нас ждет сложный матч против сильного соперника под руководством отличного тренера, который хорошо нас знает. В плей-офф не может быть легких соперников. Мы будем делать все возможное.

    В матче с "Тоттенхэмом" постараемся сыграть уверенно и показать все свои лучшие качества. Конте отличный тренер, который много выигрывал. Он дает идентичность и отличный менталитет своей команде», — цитирует Tutto Mercato Пиоли.

    Серия матчей 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 14, 15 и 21, 22 февраля 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» будет торопиться
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • ЦСКА готов разрушить беспроигрышную серию «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Кокорин и ко не смогут обыграть «Омонию»
  • «Арис» — «Омония». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арис — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры