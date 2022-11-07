Нагельсманн: Жеребьевка не наградила «Баварию» за идеальный групповой этап ЛЧ

Главный тренероценил жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мюнхенский клуб сыграет против

«Это сильный оппонент. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.

"ПСЖ" тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди чемпионат мира. Сейчас нет смысла думать о Париже.

Сначала у нас есть "Вердер", затем "Шальке", а затем чемпионат мира. Мы пока не будем говорить о Париже.

Мы в хорошей форме, поэтому перерыв на ЧМ-2022 приходится совсем невовремя. С другой стороны, я рад, что возьму перерыв и мне не придется постоянно говорить о футболе», — заявил тренер Bayern&Germany.

На групповом этапе «Бавария» выиграла шесть из шести матчей, набрав 18 очков.