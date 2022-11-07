Мюллер: С нетерпением буду ждать в будущем году грандиозной дуэли с ПСЖ

Полузащитниквысказал мнение о предстоящем противостоянии св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды села жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов 2022/23, прошедшая 7 ноября в Швейцарии.

«Две очень хорошие команды с очень хорошими игроками. К сожалению, одна из них не пройдет в следующий круг.

С нетерпением буду ждать в будущем году этой грандиозной дуэли. Большая игра», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Бавария» и «Пари Сен-Жермен» сойдутся друг с другом в третий раз за последние четыре сезона.

У «Пари Сен-Жермен» шесть побед в очных встречах против пяти у «Баварии», но при этом в трех из последних четырех матчей выиграла немецкая команда.

Первые восемь из всех этих игр пришлись на групповые этапы Лиги чемпионов УЕФА, а три оставшиеся — на последующие стадии.