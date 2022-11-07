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    Владельцы «Ливерпуля» выставили клуб на продажу

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    Американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежит «Ливерпуль», выставила клуб на продажу. Об этом сообщает The Athletic.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    «Недавно произошел ряд смен собственников и слухов об их смене в клубах английской Премьер-лиги, и неизбежно нас регулярно спрашивают о собственности Fenway Sports Group в "Ливерпуле".

    FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами "Ливерпуля". FSG и раньше отмечала, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим предложения новых акционеров, если это будет в интересах "Ливерпуля" как клуба.

    FSG по-прежнему полностью привержена успехам "Ливерпуля" как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении компании.

    После 13 матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице с 19 очками на счету.

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