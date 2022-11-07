Владельцы «Ливерпуля» выставили клуб на продажу

Американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежит «Ливерпуль», выставила клуб на продажу. Об этом сообщает The Athletic

«Недавно произошел ряд смен собственников и слухов об их смене в клубах английской Премьер-лиги, и неизбежно нас регулярно спрашивают о собственности Fenway Sports Group в "Ливерпуле".

FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами "Ливерпуля". FSG и раньше отмечала, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим предложения новых акционеров, если это будет в интересах "Ливерпуля" как клуба.

FSG по-прежнему полностью привержена успехам "Ливерпуля" как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении компании.

После 13 матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице с 19 очками на счету.