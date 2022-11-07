Лечи Садулаев прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России

Полузащитникпрокомментировал свой вызов в сборную России на сборы, которые пройдут в ноябре.

В случае выхода на поле в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном, которые состоятся в рамках этого сбора, футболист дебютирует в составе российской сборной.

«О вызове в сборную узнал от пресс-атташе — он написал мне в мессенджер. Эмоции самые положительные! Давно хотел попасть в сборную России. Телефон разрывается от звонков! Я очень рад! Давно не было таких эмоций.

Переживал, что не попаду в окончательный список. Но надо было всё доказать в матче с "Зенитом". После победы стало легче (смеётся)», — цитирует слова футболиста Чемпионат.com.