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    Клопп о «Реале» в 1/8 финала: Это настоящая Лига чемпионов!

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    На этой стадии мерсисайдский клуб сыграет с «Реалом».

    «Первое, что можно сказать об этой жеребьевке, — это настоящая Лига чемпионов. Это жребий, который говорит сам за себя, и мы все должны быть в восторге от него.

    Я знаю, что мы играли с "Реалом" в паре недавних финалов, жеребьевка сводила наши клубы в двухматчевом противостоянии не так часто, так что теперь мы можем с нетерпением ждать [этих матчей]

    Результаты "Реала" в еврокубках — лучшие, мы это знаем. Но мы также знаем, что наша ситуация не так уж плоха. Вдобавок ко всему, мы знаем, что у нас есть "Энфилд", и все знают, что это значит.

    Это действительно хороший жребий, по-настоящему захватывающий. До самих игр еще несколько месяцев, но несложно представить, какой будет атмосфера на обеих играх.

    Конечно, перед этим предстоит сыграть большие матчи, поэтому мы будем фокусироваться на каждой отдельной игре, но да, эта жеребьевка дала нам нечто особенное, то, чего мы ждем с нетерпением», — сказал тренер пресс-службе «Ливерпуля».

    Три из девяти очных встреч «Ливерпуля» с «Реалом» пришлись на финалы главного клубного турнира Европы: английский клуб со счетом 1:0 выиграл в Париже в 1981 году, а потом «Реал» победил в Киеве в 2018 году — два гола забил Гарет Бейл — и в Сен-Дени в минувшем сезоне.

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