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    «Ювентус» победил «Интер» в финальном матче 13-го тура Серии А

    «Ювентус» — «Интер»: счет 2:0, обзор голов

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    В Турине состоялся матч 13-го тура Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Интер». Он закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Счет был открыт только во втором тайме — на 52-й минуте встречи Адриен Рабьо вывел «Юве» вперед.

    Мяч Николо Фаджоли снял вопросы о победителе поединка. Второй гол был забит на 84-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Интер 2:0
    Голы: 1:0 Адриен Рабьо (52'), 2:0 Николо Фаджоли (85') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Николо Фаджоли, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич, Фабио Миретти (Анхель Ди Мария, 81'), Аркадиуш Милик (Федерико Кьеза, 73') Интер: Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко, Федерико Димарко (Робин Гозенс, 74'), Генрих Мхитарян (Марсело Брозович, 81'), Хакан Чалханоглу (Хоакин Корреа, 74'), Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Рауль Белланова, 82'), Франческо Ачерби, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр (Маттео Дармиан, 82'), Андре Онана Предупреждения: Хакан Чалханоглу (56'), Милан Шкриньяр (68'), Данило (77'), Войцех Щенсны (90 + 1')

    У «Юве» после этого матча 25 очков, с которыми он занимает 5-е место в таблице. У «Интера» на пункт меньше и 7-я строчка.

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