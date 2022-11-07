Индзаги считает поражение от «Ювентуса» несправедливым

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«У нас был очень хороший первый тайм, но нельзя идти на перерыв при счете 0:0 на этом стадионе. Второй тайм мы тоже начали хорошо, а затем пропустили в контратаке.
Мы немного потеряли концентрацию, имели шансы сравнять счет, но снова пропустили. Это болезненное поражение в большом матче. Возможно, в прошлом сезоне мы обыграли их незаслуженно, но и эта игра — несправедливый результат.
Это поражение может оставить определенные психологические шрамы, ведь это был важный матч. Нам удавалось забивать в 24 матчах подряд в Серии А, но в этот раз, к сожалению, не получилось», — цитирует Индзаги DAZN.
У «Юве» после этого матча 25 очков, с которыми он занимает 5-е место в таблице. У «Интера» на пункт меньше и 7-я строчка.