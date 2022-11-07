Агент Чистякова о Семаке: Дима говорил с ним, и поддержка от тренера есть, я так понимаю

Агент, представляющий защитника, высказался о главном тренере команды

В игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) защитник допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. Чистяков был заменен на 32-й минуте встречи.

Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на Чистякове. Позднее игрок был выведен из основного состава команды.

«Я с ним не говорил. С ним говорил сам Дима. Как я понимаю, поддержка со стороны тренера все-таки есть.

Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали.

Думаю, что Семак на стороне здравого смысла. Отстранять игрока за одну ошибку в матче — это совсем неправильно.

Думаю, что Дима ему нужен. Насколько я понимаю, Ловрен должен уехать на чемпионат мира, и с травмой Родригао ситуация тоже непонятная», — сказал Андрей Талаев «Фонтанке» .