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    Агент Чистякова о Семаке: Дима говорил с ним, и поддержка от тренера есть, я так понимаю

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    Агент Андрей Талаев, представляющий защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) защитник допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. Чистяков был заменен на 32-й минуте встречи.

    Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на Чистякове. Позднее игрок был выведен из основного состава команды.

  • Источник: Руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом»
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    • «Я с ним не говорил. С ним говорил сам Дима. Как я понимаю, поддержка со стороны тренера все-таки есть.

    Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали.

    Думаю, что Семак на стороне здравого смысла. Отстранять игрока за одну ошибку в матче — это совсем неправильно.

    Думаю, что Дима ему нужен. Насколько я понимаю, Ловрен должен уехать на чемпионат мира, и с травмой Родригао ситуация тоже непонятная», — сказал Андрей Талаев «Фонтанке» .

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