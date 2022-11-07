«Бока Хуниорс» не смог доиграть матч из-за пяти удаленных футболистов

«Бока Хуниорс» проиграл «Расингу» в матче за Трофей чемпионов из-за недостаточного количества полевых футболистов после удалений.

Встреча была прекращена досрочно при счете 2:1 в пользу «Расинга» в дополнительное время.

В составе «Бока Хуниорс» были удалены семь футболистов (пять — на поле, двое — на скамейке запасных), а также главный тренер команды Уго Ибарра. У «Боки» на поле осталось менее семи игроков, поэтому главный арбитр был вынужден завершить матч на несколько минут раньше положенного.

Примечательно, что «Расинг» также отметился в протоколе матча тремя красными карточками. Таким образом, суммарно удаления получили 10 футболистов и один тренер. Большинство удалений в матче случились, когда шло компенсированное время ко второму экстра-тайму.

Отметим, что Трофей чемпионов — это матч, в котором традиционно встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Профессиональной лиги Аргентины. В обоих турнирах победил «Бока Хуниорс», поэтому вторая путёвка в матч за Трофей чемпионов была разыграна между «Расингом» (серебро чемпионата Аргентины) и «Тигре» (финалистом Кубка лиги).