Аллегри: «Ювентусу» важно было победить

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:0).

«Было очень интересно наблюдать за этой игрой, особенно учитывая то, что в первом тайме нам немного повезло. Но когда ты действуешь активно, работаешь на партнеров, то шансы на удачный итог возрастают.

То, что мы обыграли "Интер" после трех поражений и ничьей, приносит настоящее удовлетворение. Было важно победить. Мы допустили только один опасный момент, когда после ошибки Рабьо шанс получил Лаутаро Мартинес. При таком отношении к делу мы едва ли будем пропускать. Сезон длинный. У нас были неудачи — в Лиге чемпионов в особенности.

От победы над "Интером" мы получили удовольствие, но теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах. "Наполи" идет вперед впечатляющими темпами, но посмотрим, что будет после чемпионата мира», — цитирует Аллегри DAZN.

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У «Юве» после этого матча 25 очков, с которыми он занимает 5-е место в таблице. У «Интера» на пункт меньше и 7-я строчка.