начнут матч в 19:30 в АПЛ, 06.11.2022.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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