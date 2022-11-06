Добро пожаловать на «Тоттенхэм Стэдиум», где в рамках очередного тура чемпионата Англии в гости к подопечным Антонио Конте приедет «Ливерпуль». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков после 13-ти матчей. В предыдущем туре «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Борнмутом» в гостях (3-2). «Шпоры» после дубля нападающего «Борнмута» Мура проигрывали со счетом 0-2 к 50-й минуте игры. Но затем на 57-й минуте матча Сессеньон сократил отставание, а Дэвис на 73-й счет сравнял. Победу подопечным Конте принес гол Бентанкура на 90-й минуте игры. Эта победа стала для «Тоттенхэма» первой за три последних матча. Ранее «шпоры» проиграли на выезде «Манчестер Юнайтед» (0-2) и уступили дома «Ньюкаслу» (1-2).

Во вторник «Тоттенхэм» отправился на выезд во Францию, чтобы сыграть с «Марселем» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Первыми счет открыли хозяева — на 45-й минуте отличился Мбемба. Во второй половине матча Лангле сравнял счет, а уже в компенсированное время Хёйбьерг принес «Тоттенхэму» три очка (2-1). Благодаря этой победе, подопечные Конте обеспечили себе выход в плей-офф, заняв первое место в группе.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков после 12-ти матчей. Подопечные Юргена Клоппа подходят к матчу с «Тоттенхэмом» после двух поражений подряд в чемпионате. Сначала «красные» уступили на выезде последней команде лиги — «Ноттингем Форесту» (0-1), а затем не справились дома с «Лидсом» (1-2). Таким образом, «Ливерпуль» потерпел уже третье поражение в пяти последних матчах в рамках АПЛ.

Во вторник «Ливерпуль» в 6-м туре Лиги чемпионов принимал «Наполи». Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф за тур до конца и «мерсисайдцы» могли обойти «Наполи» в таблице только в случае крупной победы. В самой концовке матча «Ливерпуль» усилиями Салаха и Нуньеса забил дважды и нанес «Наполи» первое поражение в сезоне. «Красные» набрали 15 очков в группе и со второго места вышли в 1/8 финала.

Личные встречи

В предыдущем сезоне АПЛ команды дважды сыграли вничью — 2:2 в Лондоне и 1:1 в Ливерпуле. «Тоттенхэм» на протяжении 10 матчей не может обыграть «Ливерпуль». Последняя победа «шпор» над «красными» датирована 22 октября 2017. Тогда в рамках 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» разгромил дома «Ливерпуль» со счетом 4-1.

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

-Это будет сложная игра для нас. Играть на выезде всегда сложно, особенно, против такой серьезной команды как «Тоттенхэм». Они хорошо организованы, обороняются на чрезвычайно высоком уровне, их контратаки сейчас очень опасны. В последних двух матчах, когда им приходилось отыгрываться, вы также видели их атакующую мощь.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.10.