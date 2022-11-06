начнут матч в 16:30 в РПЛ, 06.11.2022.

Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Торпедо» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов». Коэффициент ставки — 1.98 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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