Защитник ЦСКА: Нам нужно продолжать бороться за чемпионство

Защитникрассказал, доволен ли он тем, как выступила команда в первой части сезона.

«Думаю, мы проделали неплохую работу, не обходимо продолжать работать изо дня в день. И необходимо начать стабильно побеждать.

Когда я пришел, я уже говорил, что ЦСКА боролся за титулы, выигрывал титулы. Сейчас ничего не поменялось, я считаю, нам нужно продолжать бороться за чемпионство. Это наша главная цель в сезоне.

Что нужно делать, чтобы бороться с "Зенитом"? Прежде всего, надо сконцентрироваться на работе.

Еще усерднее работать на тренировках, только в этом и заключается секрет успеха. Тогда победы придут», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

ЦСКА занимает третье место в РПЛ после 16 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» — 10 очков.