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    Защитник ЦСКА: Нам нужно продолжать бороться за чемпионство

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    Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, доволен ли он тем, как выступила команда в первой части сезона.

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    «Думаю, мы проделали неплохую работу, не обходимо продолжать работать изо дня в день. И необходимо начать стабильно побеждать.

    Когда я пришел, я уже говорил, что ЦСКА боролся за титулы, выигрывал титулы. Сейчас ничего не поменялось, я считаю, нам нужно продолжать бороться за чемпионство. Это наша главная цель в сезоне.

    Что нужно делать, чтобы бороться с "Зенитом"? Прежде всего, надо сконцентрироваться на работе.

    Еще усерднее работать на тренировках, только в этом и заключается секрет успеха. Тогда победы придут», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА занимает третье место в РПЛ после 16 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» — 10 очков.

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