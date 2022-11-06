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    Орлов: Соболева должны были удалить в игре против «Сочи». Арбитр просто простил

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Спартак плохо сыграл. Не убедил. Красно-белые забили быстрый гол. А потом показалось, что москвичи как-то стали играть на удержание. Появились эти поперечные передачи. Все замедлилось…

    А Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Юсупова. Железная вторая желтая. Как арбитр этого не увидел? Просто простил его… Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б.

    А Соболев все-таки какой-то жестокий… Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Не знаю, зачем он так поступает. Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. Надо менять менталитет, психологию.

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    • Сегодня Александр выпал из игры, а он же очень важная фигура. А первая карточка, которую он получил? Глупость какая-то. Прихватил зачем-то соперника в безобидной ситуации. На 10-й минуте! На месте Абаскаля я бы его оштрафовал — ты же подводишь команду!

    Промес сверкнул, но в одиночку ему потом было тяжело. Не хватает "Спартаку" Мозеса. Ох как не хватает. Он дирижер, способен выдать отличную передачу. Гонка за чемпионство продолжается. 6-очковый отрыв "Зенита" довольно комфортный, однако все еще, конечно, впереди. Посмотрим, как кто усилится зимой», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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