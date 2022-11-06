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    Марсель — Лион. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.11.2022 в 22:45 начнется матч во французской Лиге 1 Марсель — Лион

    Футбол Лига 1 Марсель Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:45 06.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Марсель — Лион во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Лион» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марсель»).

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