Клопп: Знаем, что «Тоттенхэм» хорошо организован, хорошо обороняется и контратакует

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура АПЛ.

«Это важная игра для нас. Мы знаем, что "Тоттенхэм" хорошо организован, хорошо обороняется и контратакует. Мы видели их атакующую силу в последних двух играх. Сейчас они переживают удачное время», — цитирует Клоппа Evening Standard.

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в воскресенье, 6 ноября. Начало матча — в 19.30 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по данной ссылке.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент команда Клоппа занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 16 очков. «Тоттенхэм» с 26 очками идет на третьей строчке.