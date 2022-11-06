Хабиб звонил президенту «ПСЖ» и просил обратить внимание на Макарова

Генеральный директор Eagles Sports Managementрассказал, как владелец компании, боец ММАсоветовал руководству «Пари Сен‑Жермен» обратить внимание на атакующего полузащитника

«Можете спросить у него, он неоднократно говорил о том, что любит футбол больше, чем ММА. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжелых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.

Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.

В прошлом году был матч "Рубин" — "Зенит", и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту "ПСЖ" [Нассеру аль‑Хелаифи] и сказал: "Посмотрите на этого молодого Ди Марию". Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Макаров провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.