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    Ювентус — Интер. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.11.2022 в 22:45 начнется матч в Серии А Ювентус — Интер

    Футбол Серия A Ювентус Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Ювентус и Интер начнут матч в 22:45 в Серии А, 06.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Интер» 2:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

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