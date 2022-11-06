Йоканович: Считаю, что мы играли лучше «Ростова»

Главный тренер московского «Динамо»высказался о поражении от «Ростова» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Считаю, что мы играли лучше "Ростова". Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом мы постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать.

Можно сказать, что сегодня от нас отвернулась удача, поэтому мы не смогли победить. В любом случае у "Ростова" хорошая команда, а Валерий Карпин очень хороший тренер, и легко против него не бывает», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».