Гайич раскритиковал судейство в РПЛ

Защитник московского ЦСКАпосле матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (0:1) раскритиковал уровень судейства в чемпионате России.

«Чемпионат России очень интересный и сложный. Мы все убедились в том, что каждая команда может обыгрывать любую другую. Это подтверждает уровень чемпионата. Судейство в РПЛ? Очень много спорных моментов», — приводит слова Гайича «Матч ТВ».

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков. Команда Михаила Галактионова занимает 12-е место с 16 очками.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Нижний» на свое поле 11 ноября примет «Ахмат». ЦСКА 13 ноября проведет на выезде принципиальный матч против «Динамо».