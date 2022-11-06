«Челси» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный гол был забит на 63-й минуте. Сака подал с углового во вратарскую хозяев, а на дальней штанге Габриэл Магальянс замкнул эту передачу, буквально с метра внеся мяч в сетку.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Арсенал Лондон 0:1
Гол: 0:1 Габриэль Магальяйнс (63') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Марк Кукурелья, Рубен Лофтус-Чик (Матео Ковачич, 78'), Жоржиньо, Мэйсон Маунт (Кристиан Пулишич, 78'), Рахим Стерлинг, Кай Хаверц (Конор Галлахер, 64'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Армандо Броя, 64') Арсенал Лондон: Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (Пабло Мари, 90'), Мартин Эдегор (Мохамед Эль-Ненни, 87'), Букайо Сака, Гранит Джака, Томас Парти, Александр Зинченко (Киран Тирни, 78'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Пьер-Эмерик Обамеянг (27'), Букайо Сака (42'), Сесар Аспиликуэта (51'), Трево Чалоба (60'), Бен Уайт (80'), Конор Галлахер (85'), Рахим Стерлинг (89')