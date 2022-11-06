ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коста-РикаВ ожидании ЧМ-2022. «Лос Тикос» снова готовы удивлять?
  • 16:59
    • Гол Магальянса принес «Арсеналу» победу над «Челси»
  • 16:01
    • Автогол спас «Локо» от поражения в матче с «Уралом»
  • 11:05
    • Источник: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»
  • 15:00
    • «Зенит» вывел защитника Чистякова из основного состава команды
  • 13:31
    • Названа причина ухода Дзюбы из «Адана Демирспор»
    Все новости спорта

    Гол Магальянса принес «Арсеналу» победу над «Челси»

    «Челси» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Арсенал
    Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от столичного «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Единственный гол был забит на 63-й минуте. Сака подал с углового во вратарскую хозяев, а на дальней штанге Габриэл Магальянс замкнул эту передачу, буквально с метра внеся мяч в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Габриэль Магальяйнс (63') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Марк Кукурелья, Рубен Лофтус-Чик (Матео Ковачич, 78'), Жоржиньо, Мэйсон Маунт (Кристиан Пулишич, 78'), Рахим Стерлинг, Кай Хаверц (Конор Галлахер, 64'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Армандо Броя, 64') Арсенал Лондон: Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (Пабло Мари, 90'), Мартин Эдегор (Мохамед Эль-Ненни, 87'), Букайо Сака, Гранит Джака, Томас Парти, Александр Зинченко (Киран Тирни, 78'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Пьер-Эмерик Обамеянг (27'), Букайо Сака (42'), Сесар Аспиликуэта (51'), Трево Чалоба (60'), Бен Уайт (80'), Конор Галлахер (85'), Рахим Стерлинг (89')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Динамо» серию побед?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Шпоры» огорчат команду Клоппа
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Триумф «волков» в римском дерби?!
  • «Рома» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Каролина — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры