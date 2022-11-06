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    Артета о матче с «Челси»: У нас была одна задача — вернуться на первое место

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе команды над «Челси» в матче 15-го тура АПЛ (1:0).

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    «У нас была одна задача — вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. А для этого нужно было выложиться на сто процентов.

    Я доволен игрой своей команды. Мои парни продемонстрировали солидную и взрослую игру. Они бились на каждом участке поля.

    Одержали крайне важную победу в гостевом матче против крайне серьезного и мотивированного соперника. Сделали еще один важный шаг вперед», — приводит слова Артеты BBC.

    «Арсенал» набрал 34 очка и вышел на первое место в таблице АПЛ. «Ман Сити» отстает на 2 пункта.

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