Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Филадельфия Юнион» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Филадельфия Юнион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лос-Анджелес»).
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