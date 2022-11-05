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    Голкипер «Зенита» Кержаков: Советуют брать на поле табуретку

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что питерская команда пропустила всего лишь пять мячей в первом круге чемпионата России.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Многие подтрунивают на эту тему, не только футболисты. Мне присылали фотографию, где вратарь в любительской лиге с кальяном стоит. Кто-то советует брать на поле табуретку.

    На самом деле, когда соперник практически не атакует, для вратаря это худшая ситуация. Когда ты все время в работе, ты делаешь то, что привык делать на тренировках. Нередко ловишь кураж и, даже если команда про­игрывает, а ты кучу моментов наотбивал, чувствуешь себя удовлетворенным.

    Если же ты сыграл на ноль в матче, где ни одного момента, психологически это непросто. Ты все время сфокусирован, сосредоточен, а после игры ощущаешь не удовлетворение, а какую-то придавленность.

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    Сохранять концентрацию? Очень сложно. В день матча ты настраиваешься, утром проводишь разминку, потом — ​разминку перед игрой. Звучит стартовый свисток, и должно быть продолжение какое-то, а его нет! Проходит десять минут, двадцать, тридцать. Нет мяча!

    Болельщиков лучше слышно? Во время матча с "Оренбургом" мне кричали: Иди к нам, посиди!», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров. В субботу, 5 ноября, команда Сергея Семака сыграет на своем поле с грозненским «Ахматом», начало — в 16:30 мск.

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