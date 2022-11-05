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    Канчельскис: Узбекистан — слабый соперник для России? Пускай тогда сильных найдут

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Узбекистаном.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Сборная России встретится с Узбекистаном 20 ноября в Ташкенте. 17 ноября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Таджикистаном.

    «Узбекистан — хорошая команда. Когда я там работал, было много футболистов от футбольного клуба "Навбахор", которые выступали за молодежную и национальную сборные.

    Если поймают кураж, будет тяжело с ними играть — хватает техничных футболистов. К тому же играют дома: многие захотят прийти и посмотреть на сборные Узбекистана и России. Думаю, игра будет интересная.

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    • Кто-то называет Узбекистан слабым соперником? Я бы так не сказал. Как можно судить, если даже не видели соперника? Они представляют азиатский, а не европейский футбол. После игры пускай судят. Слабый соперник… Пускай тогда найдут сильных соперников. Сказать можно все что угодно», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

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