Последний матч между собой: «Герта» — «Бавария» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Герта» — «Бавария». Коэффициент ставки — 1.95.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Бавария»).
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