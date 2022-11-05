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    Галактионов: Мы довольны, что в матче с ЦСКА прервали безвыигрышную серию

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «С учетом того, что у нас была длительная безвыигрышная серия, мы очень хотели прервать ее в кратчайшие сроки. Для нас очень важен был этот матч.

    С точки зрения организации игры мы сыграли сегодня дисциплинированно, исключили ненужные потери, командой сыграли организованно, со стандартов были достаточно остры сегодня.

    Плюс тот мяч, который забили в добавленное время, но, к сожалению, его отменили. Мы довольны, что прервали ту серию, которая нас сопровождала.

    Надо с положительными эмоциями завершать первую часть чемпионата.

    С точки зрения кондиций, у нас были не очень хорошие результаты, но мы анализировали наше состояние.

    Мы были во многих играх лучше соперника по функциональному состоянию. Мы видели, как работают в тренировочном микроцикле.

    Были недостаточно хороши в организации атаки как команда. Мы не шарахались», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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