Галактионов: Мы довольны, что в матче с ЦСКА прервали безвыигрышную серию

«С учетом того, что у нас была длительная безвыигрышная серия, мы очень хотели прервать ее в кратчайшие сроки. Для нас очень важен был этот матч.
С точки зрения организации игры мы сыграли сегодня дисциплинированно, исключили ненужные потери, командой сыграли организованно, со стандартов были достаточно остры сегодня.
Плюс тот мяч, который забили в добавленное время, но, к сожалению, его отменили. Мы довольны, что прервали ту серию, которая нас сопровождала.
Надо с положительными эмоциями завершать первую часть чемпионата.
С точки зрения кондиций, у нас были не очень хорошие результаты, но мы анализировали наше состояние.
Мы были во многих играх лучше соперника по функциональному состоянию. Мы видели, как работают в тренировочном микроцикле.
Были недостаточно хороши в организации атаки как команда. Мы не шарахались», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».