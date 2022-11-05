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    Флитвуд Таун — Оксфорд Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.11.2022 в 18:00 начнется матч в кубке Англии по футболу Флитвуд Таун — Оксфорд Сити

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии
    Флитвуд Таун и Оксфорд Сити начнут матч в 18:00 в кубке Англии по футболу, 05.11.2022.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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