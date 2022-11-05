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    Федотов — о поражении от «Пари НН»: Я бы назвал это коллективным безумием

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал мнение о поражении в матче 16-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Если сказать, что у нас что-то не получилось — это значит ничего не сказать.

    Первый тайм вышел совсем блеклым, никаким, хотя, казалось бы, старались, но не хватало того, к чему мы пришивали: что соперник будет отстаивать каждую частицу поля, будут сражаться, оказывать давление, но не достучались.

    Я бы назвал это коллективным безумием. Здесь даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился, сумасшедшее возбуждение, которого не было даже видно, но откуда-то оно появилось. Есть над чем подумать и проанализировать.

    Те попытки зайти через фланг, надо признать, они имели катастрофическую неточность. Мы натренировали Нигматуллина, думаю, во всех аспектах никто не мешает, мы не могли доводить эти навесы до наших адресатов.

    Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка, она сегодня отсутствовала», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Нижний Новгород» набрал 16 очков, команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.

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