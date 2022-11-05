начнут матч в 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге, 05.11.2022.

Последний матч между собой: «Пари НН» — «ЦСКА» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Пари НН» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74. Календарь и таблица РПЛ

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