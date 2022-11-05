В 23:00 05.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Альмерия» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Альмерия». Коэффициент ставки — 1.84 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Барселона»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Барселона — Альмерия.

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