Тен Хаг о втором месте в группе ЛЕ: В футболе не всегда получаешь то, что заслуживаешь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал минимальную победу над «Реал Сосьедадом» (1:0) в матче 6-го тура Лиги Европы.

«Мы хорошо действовали в защите, что позволило нам не пропустить. Конечно, мы разочарованы итоговым результатом — мы всегда хотим быть первыми. Но есть и положительные моменты, которые мы должны извлечь из сегодняшней игры.

В футболе не всегда получаешь то, что заслуживаешь. В первом матче "Реал Сосьедад" пробил пенальти, который и пенальти не назовешь. Сегодня мы победили, и я доволен нашей игрой», — цитирует тен Хага BBC.

МЮ вышел из группы Е со второй позиции и сыграет в 1/16 плей-офф Лиги Европы.