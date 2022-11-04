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    Тен Хаг о втором месте в группе ЛЕ: В футболе не всегда получаешь то, что заслуживаешь

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал минимальную победу над «Реал Сосьедадом» (1:0) в матче 6-го тура Лиги Европы.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы хорошо действовали в защите, что позволило нам не пропустить. Конечно, мы разочарованы итоговым результатом — мы всегда хотим быть первыми. Но есть и положительные моменты, которые мы должны извлечь из сегодняшней игры.

    В футболе не всегда получаешь то, что заслуживаешь. В первом матче "Реал Сосьедад" пробил пенальти, который и пенальти не назовешь. Сегодня мы победили, и я доволен нашей игрой», — цитирует тен Хага BBC.

    МЮ вышел из группы Е со второй позиции и сыграет в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

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