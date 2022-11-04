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    Лапорта: Пике — часть эмблемы «Барсы», он всегда будет примером

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение защитника Жерара Пике завершить карьеру.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Пике — часть эмблемы "Барсы" благодаря успехам и клубному духу. Он всегда будет примером. Для меня это большая честь.

    Соглашение [об уходе] еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в плане фэйр-плей и зарплатного фонда.

    Мы вместе обдумывали [завершение карьеры] некоторое время, а в последние несколько дней все это усилилось.

    Мы оставили окончательное решение в руках Пике. Мы уважаем это решение и разделяем его», — цитирует функционера Marca.

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