Лапорта: Пике — часть эмблемы «Барсы», он всегда будет примером

Президентпрокомментировал решение защитниказавершить карьеру.

«Пике — часть эмблемы "Барсы" благодаря успехам и клубному духу. Он всегда будет примером. Для меня это большая честь.

Соглашение [об уходе] еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в плане фэйр-плей и зарплатного фонда.

Мы вместе обдумывали [завершение карьеры] некоторое время, а в последние несколько дней все это усилилось.

Мы оставили окончательное решение в руках Пике. Мы уважаем это решение и разделяем его», — цитирует функционера Marca.