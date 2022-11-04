Колыванов: «Динамо» будет бороться за второе-третье место в РПЛ

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между

«Хороший матч ожидается. Тем более они соседи по турнирной таблице. "Динамо" в последних встречах выигрывает. При этом футбол у команды стал более убедительный. И выход из обороны в атаку у динамовцев стал более быстрый, комбинаций много симпатичных. В общем, как‑то вернулись они в игру. Не буду говорить, что за чемпионство, на за второе‑третье место они поборются.

"Ростов" тоже неплохой футбол показывает. Карпин практически пять лет работает — пора команде выходить на высокий уровень.

Не знаю, как сложится предстоящий матч. Но, может быть, соперники забьют много мячей и покажут красивый футбол. Хотя, когда я говорю, что много мячей будет, команды 0:0 играют. Мне бы хотелось увидеть много голов. Потому что футбол без голов — это не футбол. Было бы интересно, если бы, допустим, 3:3 сыграли», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».