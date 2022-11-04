Чалов — лучший игрок ЦСКА по версии болельщиков

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
Победителем, которого определяли болельщики, стал форвард Федор Чалов. Он забил 5 голов в 5 матчах.
В голосовании он опередил вратаря Игоря Акинфеева и защитника Виллиана Рошу.
Второй месяц подряд Фёдор Чалов признается лучшим игроком команды по версии болельщиков! 🔝— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 4, 2022
По итогам голосований в VK и Telegram Федя набрал 14 134 голоса! 👏
В тройку лучших также вошли Игорь Акинфеев и Виллиан Роша! 📊 pic.twitter.com/7VfeQSMuOz
После 15 туров РПЛ ЦСКА занимает 3-е место. Коллектив Владимира Федотова набрал 29 очков.