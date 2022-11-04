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    Чалов — лучший игрок ЦСКА по версии болельщиков

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    Пресс-служба ЦСКА назвала лучшего игрока октября в составе «армейцев».

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Победителем, которого определяли болельщики, стал форвард Федор Чалов. Он забил 5 голов в 5 матчах.

    В голосовании он опередил вратаря Игоря Акинфеева и защитника Виллиана Рошу.

    После 15 туров РПЛ ЦСКА занимает 3-е место. Коллектив Владимира Федотова набрал 29 очков.

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